Эксперт сравнил возможности Ирана с производством Bayraktar.

Военный эксперт Олег Жданов сомневается, что Иран сможет передать России тысячу беспилотников Shahed 129.

Свое мнение он высказал на YouTube-канале.

"Очень сомневаюсь в возможностях Ирана по производству этих беспилотников", – заявил он.

Как добавил эксперт, судя по всему, сейчас Иран изготавливает таких БПЛА по 9-10 штук в год. Даже турецкий завод по производству Bayraktar при доступе к технологиям и с масштабными мощностями делает по 200 беспилотников в год, сравнил Жданов.

Потому эксперт сомневается, что находящийся под санкциями Иран сможет выполнить этот контракт: "Сборка у них не заводская, а полукустарная".

Ранее сообщалось, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных БПЛА Shahed 129.

Олег Жданов не смог ответить, насколько тяжело сбивать такие беспилотники.

"Не скажу, насколько тяжело сбивать иранские беспилотники, потому что мы их еще не сбивали. Но ситуация проясняется.... Когда они будут готовы – тоже трудно сказать. Минимум месяц. То есть на фронте беспилотники могут появиться в начале сентября или в конце августа".

Вас также могут заинтересовать новости: