Предложение прозвучало в контексте идей о разделе Украины.

В России на высшем уровне предложили обсудить "права на украинские земли". Об этом пишет российское агентство ТАСС.

С данной инициативой выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который также является председателем Российского исторического общества. На вопрос корреспондента ТАСС о том, возможен ли в будущем раздел Украины между разными странами, он предложил обсудить это с представителями стран-соседей Украины.

"Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию. Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии", – заявил Нарышкин.

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Другие заявления Нарышкина

Как писал УНИАН, ранее Нарышкин утверждал, что ЦРУ хочет создать правительство России в изгнании. По его словам, страны Запада пытаются "консолидировать управляемую российскую оппозицию за рубежом".

Также Нарышкин призывал россиян не ездить в Европу, потому что там "извращенцы" и "биомеханоиды". По его словам, россиянам в европейских странах опасно.

Это при том, что сын Нарышкина получил вид на жительство в Венгрии и, возможно, даже сейчас живет в Будапеште.

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