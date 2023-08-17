Сын главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина постоянно проживал на территории Европы, в которой, если верить его отцу, "расплодилось извращение".
Как сообщает журналист-расследователь Сергей Ежов, 44-летний Андрей Нарышкин - заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР".
Глава "Группы ЛСР" – олигарх Андрей Молчанов (состояние - 1 млрд долларов), один из главных застройщиков страны. Его отчим Юрий Молчанов в свое время дал старт карьере Владимира Путина, порекомендовав его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
Несколько лет назад писали, что Нарышкин-младший обращался за видом на жительство в Венгрии. Теперь же выяснилось, что он получил этот документ.
"Ну а зарегистрировался сын главы СВР в Будапеште в двухкомнатной квартире по адресу: ул. Бечи, д. 5.дом, в котором прописан Андрей Нарышкин, принадлежит компании, владельцы которой имеют политические связи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Одним из наиболее пропутински настроенным главой европейского государства", - отметил журналист.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметился абсурдными заявлениями. Чиновник призвал россиян не ездить в Европу из-за "биомеханоидов" и "расплодившихся извращений".
Во время выступления на Московской конференции по международной безопасности Нарышкин убеждал, что современная Европа "не может быть привлекательной для здорового человека". Россиянам там грозит опасность.