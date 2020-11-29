Страны выслали двух послов из-за исторического вопроса 1918 года.

Сербия и Черногория объявили послов друг друга персонами нон грата в своей стране.

Соответствующие сообщения обнародовали министерства иностранных дел обеих стран.

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"Посол Сербии Владимир Божович объявлен персоной нон грата в соответствии со статьями 9 и 41 Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в Twitter МИД Черногории.

МИД Сербии попросил посла Черногории покинуть территорию страны в течение 72 часов. "На основании статьи 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел решило объявить посла Черногории в Республике Сербия Тарзана Милошевича персоной нон грата и попросило его покинуть территорию Республики Сербия в течение 72 часов", - сообщил МИД Сербии.

Как сообщает ВВС, посол Сербии в Черногории Божович назвал решение властей Черногории в 1918 году объединиться с Сербией "освобождением". Его обвинили во "вмешательстве во внутренние дела Черногории" и дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В ответ на это МИД Сербии объявил персоной нон грата посла Милошевича.

Божович сделал комментарий на заседании ассоциации, которая представляет черногорских сербов. Он назвал решение 1918 года "свободным выражением воли народа к объединению с братской Сербией".

Министерство иностранных дел Черногории заявило, что Божович "унизил государство, давшее ему дипломатический иммунитет".

Историческая справка

На собрании 1918 года участники постановили, что Черногория станет частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое впоследствии стало называться Югославия.

В 2006 году Черногория провозгласила независимость, впервые став суверенным государством со времени окончания Первой мировой войны.

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Автор: Инна Андалицкая