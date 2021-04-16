Теперь за секс с несовершеннолетним взрослый человек может получить до 20 лет тюрьмы.

Французский парламент принял закон, который квалифицирует секс взрослого человека с ребенком или подростком младше 15 лет как изнасилование.

Такое нарушение закона теперь будет караться тюремным заключением сроком до 20 лет, пишет Reuters.

Хотя и ранее возраст согласия во Франции наступал с 15 лет, прокурорам все же требовалось доказывать, что половой контакт с личностью младше этого возраста не был добровольным, чтобы добиться осуждения за изнасилование.

"Это исторический закон для наших детей и нашего общества. Ни один взрослый агрессор не сможет потребовать согласия несовершеннолетнего до 15 лет", - отметил министр юстиции страны Эрик Дюпон-Моретти.

В последнем чтении голосование в поддержку законопроекта в парламенте было единодушным.

Читайте такжеКаждая третья женщина в мире подвергалась насилию - ВОЗПри этом в законе прописана так называемая "оговорка Ромео и Джульетты", которая, в частности, должна помочь избежать криминализации секса между самими несовершеннолетними. Наказать за связь с ребенком или подростком младше 15 лет можно только человека, который минимум на 5 лет старше этого ребенка. Однако такая мера не распространяется на случаи сексуального насилия.

Законодательство также теперь рассматривает как изнасилование кровосмесительные половые отношения с людьми до 18 лет.

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Перевод: Катерина Комолова