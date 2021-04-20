В Госдепе заявили, что эти предприятия финансируют и поддерживают режим Лукашенко.

США приняли решение не продлевать приостановку санкций против девяти белорусских государственных предприятий, срок действия которой истекает 26 апреля 2021 года.

Читайте такжеЕСПЧ просит Россию отчитаться об условиях содержания НавальногоКак пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

"Этот шаг является еще одним следствием вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих обязательств по международному праву в области прав человека", - говорится в заявлении.

Под санкции попали "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его представительства в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно".

До 3 июня 2021 года с этими компаниями разрешаются только операции, необходимые для завершения с ними сотрудничества.

"Девять государственных предприятий финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократному отказу от верховенства права", - отметили в Госдепе.

Санкции против Лукашенко

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси. 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС договорились начать подготовку к введению третьего этапа санкций.

В марте 2021 года Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против 118 представителей силовых структур режима Александра Лукашенко.

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Автор: Людмила Жерновская