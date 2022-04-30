Решение приняли из-за требований России об оплате газа в рублях,

Правительство Финляндии намерено прекратить поставки российского газа. Российская компания "Газпром" заявила оплачивать газ по новым требованиям.

Об это сообщает издание Helsingin Sanomat.

Отмечается, что финское правительство отказалось платить в рублях. "Газпром" требовал от финской государственной газовой компании Gasum ответить по поводу оплаты за газ рублями до 20 мая.

По официальным оценкам, заменить российский газ ресурсами эстонского газопровода и терминалов СПГ не получится. В то же время на газ приходится всего около 5% от общего потребления энергии Финляндии.

В связи с отказом от газа в Финляндии могут возникнуть проблемы в промышленности, где газ используется как сырье для технологических процессов. Всего две трети газа в стране используется промышленностью в основном компании химической и лесной промышленности.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией. По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского диктатора Путина.

В конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

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