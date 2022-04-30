Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее стать независимыми от России, заявил немецкий министр.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что его страна не пойдет на условия Кремля и не собирается платить за газ в рублях.

Об этом он написал в Twitter.

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: нас не будут шантажировать! Мы по-прежнему не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее стать независимыми от России", - заявил Линднер, комментируя свое интервью изданию Funke.

Как писал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией. По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского диктатора Путина.

В конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

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