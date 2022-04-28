Немецкий канцлер не исключает, что страну ждет такой же сценарий, как в Польше и Болгарии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к прекращению поставок российского газа, как это было с Польшей и Болгарией.

Об этом сообщает Spiegel.

"Надо быть готовым к этому. А мы уже были готовы перед началом войны и знаем, что нам делать" - сказал Шольц.

По словам немецкого канцлера, никто не может знать, что на уме у российского диктатора Путина.

Кроме того, он назвал "очень эффективными" санкции против РФ, которые ввели ЕС, США и страны G7. Россия четко понимает, что они наносят значительный ущерб ее собственным возможностям развития и будут использованы для прекращения войны и вывода российских войск, "чтобы Украина могла снова развивать собственный суверенитет".

Шольц подчеркнул, что Запад не отменит, если Россия предложит прекращение огня на основе территориальных достижений в Украине. Это произойдет только при условии полного вывода кремлевских войск из Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

Отдельно Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

Между тем канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал фейком российской пропаганды сообщение росСМИ о согласии Вены платить за российский газ рублями. Вместе с тем в офисе австрийского канцлера добавили, что Вена все еще рассчитывается за газ в евро на счет у "Газпромбанка". Там эта сумма потом конвертируется Россией в рубли.

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