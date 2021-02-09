Высокий представитель ЕС считает, что Россия "сползает на тревожный авторитарный путь".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Россия четко дала понять, что не заинтересована в конструктивном диалоге по вопросам соблюдения прав человека и политических свобод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления в Европейском парламенте, ознакомив депутатов ЕП с итогами визита в Москву 5 февраля (трансляция выступления происходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии).

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По его словам, политический диалог между Россией и Евросоюзом зашел в тупик с 2014 года, с начала конфликта России против Украины. Экономические отношения между ЕС и РФ серьезно пострадали от введенных санкций, а экономика последней сокращается, отметил он. "С тех пор их ВВП на душу населения стал меньше на 30%", - сказал Боррель.

Он отметил, что цель визита в Москву заключалась в решении двух вопросов. "Во-первых, передать в формате один на один позицию Европейского Союза в контексте наших беспокойств относительно прав человека, политических свобод, и по ситуации Навального. Да, я сделал это, и они не были в восторге. Дело Навального находилась в центре моего напряженного обмена мнениями с министром Лавровым", - сказал Боррель.

"Во-вторых, в рамках подготовки дискуссии на следующем Европейском Совете по отношениям с Россией, запланированной на март, я также хотел проверить, заинтересована ли российская власть в серьезной попытке изменить наши отношения и воспользоваться возможностью вести более конструктивный диалог. Ответ был четкий: нет, они не заинтересованы", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что во время общения с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым стало понятно, что Россия не намерена участвовать в конструктивной дискуссии, когда Евросоюз ставит вопрос прав человека и политической свободы.

"У меня не было иллюзий до визита, я даже теперь еще более обеспокоен после", - подчеркнул Боррель.

По его убеждению, российская власть "сползает на тревожный авторитарный путь", в частности пространство для гражданского общества, свободы мысли продолжает сужаться. "И похоже, что почти нет пространства для развития демократических альтернатив", - считает он.

Боррель добавил, что Россия считает либеральную демократическую систему Запада "угрозой существованию" для нее.

По словам представителя ЕС, новости о решении РФ выдворить на основе необоснованных утверждений трех дипломатов, представлявших в России дипломатические миссии Швеции, Польши и Германии, появились в конце переговоров с Лавровым.

"Я понял, что это был четкий сигнал, встреча закончилась, и я попросил Лаврова отменить это решение... В тот же вечер я обнародовал заявление с осуждением такого конфронтационного шага", - сказал Боррель.

Он убежден, что Евросоюз должен сохранить свое единство и решимость. "Россия пытается разделить нас, она стремится разделить нас. Они не преуспели относительно Украины и опросов по правам человека. Они не преуспели, чтобы разделить нас. Это было четкой целью во время моего визита. Мы не должны попасть в эти ловушки", - заявил Боррель.

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Автор: Виталий Саенко