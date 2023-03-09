Банк больше не осуществляет транзакции в адрес российских банков.

Один из крупнейших банков Германии Commerzbank перестал обслуживать платежи в Россию.

Как сообщает Bank Handlowy w Warszawie (BHW), который принадлежит Citigroup, банк больше не осуществляет транзакции в адрес российских банков.

Потеря еще одного крупного европейского банка отрезает каналы, по которым российская финансовая система связана с внешним миром, замыкая ее в рублевой зоне и операциях со странами-изгоями.

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"Информируем вас о том, что, следуя своему внутреннему решению Commerzbank AG.., уведомил нас, что этот банк прекратил проводить расчеты по иностранным платежам в Россию (за исключением таковых в "Коммерцбанк (Евразия)". Таким образом, Citi Handlowy больше не осуществляет расчеты по платежным поручениям в российские банки, кроме таковых в "Коммерцбанк (Евразия)", у которого Commerzbank AG является банком-корреспондентом", — сообщил BHW.

В связи с вторжением Россию в Украину 80% банковской системы агрессора оказалось под западными санкциями.

Война в Украине и крах российской экономики

Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

В декабре 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

В июне 2022 года началось стремительное падение акций "Газпрома".

После нападения России на Украину 80% россиян потеряли все свои сбережения.

В феврале 2023 года долги по зарплатам бюджетникам в РФ выросли в 15 раз.

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