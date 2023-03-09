При попытке провести транзакцию площадка предлагает выбрать местную валюту для P2P-торговли в соответствии с правилами Binance для страны, указанной при верификации.

На фоне массовых антироссийских санкций крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему операций Binance запретила россиянам, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис.

Как сообщает Forbes, решение было принято в соответствии с десятым пакетом ограничительных мер Евросоюза против России.

Биржа запретила гражданам ЕС покупать и продавать рубли по P2P. Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты. При попытке провести транзакцию площадка предлагает выбрать местную валюту для P2P-торговли в соответствии с правилами Binance для страны, указанной при верификации.

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Binance и антироссийские санкции

В марте биржа Binance прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России. Также в России на Binance стали недоступны транзакции, инициированные с картами Mastercard и Visa, выпущенными банками за пределами РФ.

22 марта 2022 года Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем. Все объявления были автоматически закрыты системой.

В апреле 2022 года Binance не закрыл для россиян возможность пользоваться биржей, как того требовал восьмой пакет санкций Евросоюза.

Биржа лишь ограничила предельную стоимость активов на балансе криптокошельков россиян. С апреля она не должна была превышать эквивалент €10 000.

Однако, ограничения не включались сразу после превышения лимита, и чтобы их снять, достаточно было вывести с кошелька сумму, превышающую €10 000.

Peer-to-peer

Сервисы P2P (peer-to-peer) позволяют пользователям совершать между собой сделки без посредничества биржи, на определенных ими самими условиях.

P2P-сервисы Binance и других криптобирж россияне стали активно использовать в 2022 году как инструмент для перевода денег за рубеж — после того, как обычные SWIFT-переводы стали затруднены. С помощью таких сервисов можно перевести деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту.

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