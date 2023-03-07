Государственный департамент и Европейская комиссия привлекают представителей алмазной промышленности к обсуждению санкций против РФ.

Представители США и ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли относительно внедрения эффективных санкций против алмазной отрасли России, включая полированные бриллианты.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США. Отмечается, что посол Джеймс О'Брайен и заместитель гендиректора и главного специалиста по вопросам торгового правоприменения Европейской комиссии Денис Редонне обсудили с представительствами ведущих розничных торговцев бриллиантами, производителей, лабораторий и отраслевых торговых ассоциаций важность привлечения российской алмазной промышленности к будущим импортным ограничениям.

"Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами, и дискуссия была сосредоточена на наиболее эффективных и действенных способах прервать этот поток доходов", - говорится в сообщении.

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В Госдепе напомнили, что Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными введению экономических ограничений в отношении России за неспровоцированную войну в Украине.

Санкции против алмазной промышленности России - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия была крупнейшим в мире поставщиком маленьких алмазов. Кроме энергетических ресурсов, РФ получала больше всего экспортного дохода именно от алмазов. США еще в марте 2022 года отказались от импорта из страны-агрессора России алмазов, алкоголя и морепродуктов. Кроме этого, США решили не поставлять в Россию предметы роскоши.

ЕС, Канада и Украина в июне прошлого года на заседании Кимберлийского процесса призвали признать российские алмазы "кровавыми", чтобы РФ не могла использовать заработанные деньги для финансирования войны. Однако тогда представители России, Беларуси и Китая применили вето на такой запрет.

Между тем, РФ нашла способ обойти "бриллиантовые" санкции, используя банки Индии. В августе издание Bloomberg сообщило, что российская компания "Алроса" ежемесячно продавала бриллиантов более чем на $250 миллионов, что всего на 20-30% меньше довоенных объемов. Кроме того, Москва продолжала контролировать треть рынка необработанных бриллиантов.

"Алроса" должна была войти в восьмой пакет санкций Евросоюза, введенный в октябре, но этого не произошло. Бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского Всемирного алмазного центра, который является крупнейшим международным узлом торговли алмазами и бриллиантами, заявили, что санкции в отношении "Алроса" будут стоить тысяч рабочих мест в Антверпене.

В январе этого года стало известно, что во время обсуждений в ЕС нового пакета санкций одно из предложений касалось запрета на импорт алмазов из РФ. Но в этом вопросе возникли сложности из-за внутренних разногласий в Бельгии.

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