У компании нет специальных хранилищ для мазута, который уже некому продавать.

Второй крупнейший российский нефтепереработчик "Лукойл" рассматривает возможность остановки заводов. У компании нехватка мощностей для хранения мазута на фоне уже введенных санкций.

Об этом пишет "Коммерсант".

В компании указали, что в результате санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование излишка данного топлива в хранилищах".

По словам главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, хранилища заполнены мазутов, что может повлечь остановку НПЗ и снижению производства топлива. Для решения данной проблемы компания предложила направить мазут на ТЭЦ и отменить высокие штрафы за вред для экологии.

Похожая ситуация сложилась и с нефтяным газом. Он накапливается, потому что нет невозможности продавать за границу сжиженные углеводородные газы.

Всего в России у Лукойла есть четыре НПЗ. В 2021 году компания переработала около 43 млн тонн нефти. При этом резервуары на НПЗ и нефтебазах ограничены - для хранения мазута подходят не все емкости, потому что надо использовать подогреватели и дополнительную теплоизоляцию.

Как ранее сообщал УНИАН, нефтегазовый британско-нидерландский гигант Shell 8 марта объявил о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ, в соответствии с новыми указаниями правительств своих стран. Следом за Shell такое же решение приняла и британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum.

После этого стало известно, что Россия готова предоставлять Индии большие скидки на свою нефть на фоне международного давления и снижение спроса на российское сырье.

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