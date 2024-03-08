Импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в отношении импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции из России и Республики Беларусь в Европейский Союз. Как сообщает Польское радио, в резолюции польский Сейм указывает на то, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

Отмечается, что "за" проголосовал 441 депутат, еще двое воздержались от голосования. Проект постановления подготовил Президиум Сейма.

"Это наш моральный долг - прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению способности России и Беларуси, которая ее поддерживает, продолжать войну с Украиной. Тем более, что российский импорт может содержать зерно, украденное с оккупированных территорий Украины", - отмечается в документе.

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Торговля с ЕС

5 марта сообщалось, что депутаты польской партии "Право и справедливость" подадут в Сейм проект резолюции, которая предусматривает полное эмбарго на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из Украины и России.

6 марта торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев готов к ограничениям ЕС на торговлю, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей. В то же время в Украине призвали блок запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще попадает через Беларусь и страны Балтии.

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