По словам венгерского премьера, правила нужно менять, потому что никто не слушает европейских фермеров.

Украинскую сельскохозяйственную продукцию не нужно допускать на европейский рынок. Такую позицию имеет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует венгерская партия "Фидес", пишет Magyar Nemzet.

"Проблема европейских фермеров заключается в том, что Брюссель устанавливает правила, которые делают производство все более дорогим для них.. Аналогично происходит и в Венгрии, но в то же время они позволяют импортировать сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где такие же правила не действуют", – говорится в цитате венгерского премьера.

По его словам, правила нужно изменить, потому что никто не слушает фермеров, которые чувствуют пропасть между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе.

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Журналисты указывают, что протесты фермеров в Европе набирают обороты, а в последние дни к ним присоединились рыбаки.

Блокада украинско-польской границы

В феврале 2024 года польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. По состоянию на 19 февраля были заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.

В воскресенье, 18 февраля, польские протестующие пытались блокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск". Одновременно украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границы.

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