Предложенная резолюция также предусматривает выход из "Зеленого соглашения" и введение субсидий для фермеров

Депутаты польской партии "Право и справедливость" подадут в Сейм проект резолюции, предусматривающий, среди прочего, полное эмбарго на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из Украины и России. Об этом пишет "Польское радио".

"ПиС" объявили во вторник, что подадут в Сейм проект резолюции, в котором, среди прочего, правительство призывают ввести полное эмбарго на сельскохозяйственную и пищевую продукцию из Украины и России, выйти из Green Deal и ввести субсидии для фермеров", – говорится в материале.

По словам депутата Мариуша Блащака, резолюция подготовлена сообществом протестующих польских фермеров и содержит три основных месседжа.

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"Во-первых, это вопрос, который определяет, быть или не быть польскому сельскому хозяйству, то есть эмбарго на продукты питания и сельскохозяйственные продукты, импортируемые из Украины. Конечно, мы выступаем за то, чтобы это эмбарго также распространялось на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси", – отметил Блащак.

По его словам, второе требование постановления – это отказ от так называемого "Зеленого соглашения". Блащак отметил, что "Зеленое соглашение" "действительно чрезвычайно опасно для будущего сельского хозяйства – польского и европейского".

Третий пункт резолюции касается компенсации фермерам, которые несут убытки, связанные со всем, "что связано с реконструкцией российской империи Путиным и последствиями войны, которая является результатом нападения России на Украину". Польское правительство обязано поддерживать фермеров, добавил Блащак.

По словам бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, "сегодня аграрии изменили работу новой власти и подготовили постановление, которое имеет полную поддержку "Права и справедливости".

"Постановление обязывает правительство принять немедленные меры, которые защитят интересы польского села и всей польской экономики", – цитирует Моравецкого издание.

Протесты на польской границе

По состоянию на 3 марта польские фермеры продолжали блокировать границу с Украиной, тогда же в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидали возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на границе с Польшей не было зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники и гуманитарной помощи.

По данным Financial Times, новое правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском намерено сохранить протекционистскую политику своих предшественников и будет выступать против продления соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС.

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