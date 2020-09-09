Санкции продлены на 6 месяцев.

Послы Европейского Союза одобрили продление санкций против России, которые были введены в связи с аннексией Крыма.

Санкции продлены на 6 месяцев. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Читайте также"Крымские" санкции не снимут с России до полной деоккупации полуострова - Волкер

По информации Йозвяка, в санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации, которым запрещена выдача виз. Также будут заморожены их активы в ЕС.

Как пишет Йозвяк, в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций, причастных к строительству Керченского моста.

Хронология событий

Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Хотя в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.

В декабре 2019 года ЕС официально объявил о продлении «антироссийских» санкций. Накануне члены ЕС продлили на полгода также экономические санкции против РФ.

В марте 2020 года ЕС официально продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН