Глава МИД Эстонии подтвердил подготовку в Евросоюзе санкций против властей Беларуси
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что в Европейском Союзе согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и подавлением мирных протестов.
Читайте такжеЛукашенко закликав белорусов »не высовываться на улицы" и назвал их "пушечным мясом"
Об этом глава МИД Эстонии сообщил в микроблоге Twitter.
"Народ Беларуси продемонстрировал свое желание относительно демократических изменений. Жестокое подавление мирных протестов и репрессии в отношении оппозиции неприемлемы. Важный шаг, ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", - заявил Рейнсалу.
Как сообщал УНИАН, ранее корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк заявлял, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза при обсуждении ситуации в Беларуси в рамках видеоконференции согласились подготовить санкции против этой страны. Соответствующие рабочие группы разработают списки, против кого конкретно будут введены санкции.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4661075 человек), его основная оппонентка Светлана Тихановська - 10,1% (588 622 человека), за Андрея Дмитриева проголосовали 1,21% избирателей (70 671 человек), за Анну Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Сергея Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 12 августа стало известно, что в Беларуси задержали 9-х украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- В тот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину, которых обвинили в организации массовых беспорядков.
- 13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца.
- 13 августа вечером часть задержанных белорусов начали отпускать на свободу.
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил об освобождениипосле настойчивых действий украинской стороны трех ранее задержанных украинцев в Беларуси - Васильева, Реуцкого и Алешину.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram