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Глава МИД Эстонии подтвердил подготовку в Евросоюзе санкций против властей Беларуси

21:36, 14 августа 2020
Мир
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Евросоюз готовит санкции против властей Беларуси / REUTERS

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что в Европейском Союзе согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и подавлением мирных протестов.

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Об этом глава МИД Эстонии сообщил в микроблоге Twitter.

"Народ Беларуси продемонстрировал свое желание относительно демократических изменений. Жестокое подавление мирных протестов и репрессии в отношении оппозиции неприемлемы. Важный шаг, ЕС решил подготовить ограничительные меры против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов", - заявил Рейнсалу.

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Как сообщал УНИАН, ранее корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк заявлял, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза при обсуждении ситуации в Беларуси в рамках видеоконференции согласились подготовить санкции против этой страны. Соответствующие рабочие группы разработают списки, против кого конкретно будут введены санкции.

Протесты в Беларуси: хроника событий

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Автор: Виталий Саенко

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