Освобожденные в Беларуси украинские волонтеры находятся под защитой дипломатов - Кулеба

Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже находятся на территории Посольства Украины в Беларуси.

Освобожденные в Беларуси волонтеры организации "Восток SOS", задержанные в Минске 12 августа, находятся под защитой украинских дипломатов. Читайте такжеВ Беларуси отпустили двух задержанных украинцев Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter. "Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории Посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - отметил Кулеба. Протесты в Беларуси: что происходит 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны. Задержание украинский в Беларуси: что известно МИД Украины 12 августа заявил, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.

В то же время 12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину.

Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца, сейчас он находится в СИЗО.

13 августа вечером часть задержанных начали отпускать на свободу. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виталий Саенко

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