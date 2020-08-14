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Освобожденные в Беларуси украинские волонтеры находятся под защитой дипломатов - Кулеба

10:47, 14 августа 2020
Политика
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Протесты в Минске \ REUTERS

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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории Посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - отметил Кулеба.

Протесты в Беларуси: что происходит

  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
  • Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
  • Тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
  • Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

Задержание украинский в Беларуси: что известно

  • МИД Украины 12 августа заявил, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
  • В то же время 12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину.
  • Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
  • 13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца, сейчас он находится в СИЗО.
  • 13 августа вечером часть задержанных начали отпускать на свободу.

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Автор: Виталий Саенко

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