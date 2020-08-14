Освобожденные в Беларуси украинские волонтеры находятся под защитой дипломатов - Кулеба
10:47, 14 августа 2020Политика
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Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже находятся на территории Посольства Украины в Беларуси.
Протесты в Минске \ REUTERS
Освобожденные в Беларуси волонтеры организации "Восток SOS", задержанные в Минске 12 августа, находятся под защитой украинских дипломатов.
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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.
"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории Посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - отметил Кулеба.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- Согласно предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
Задержание украинский в Беларуси: что известно
- МИД Украины 12 августа заявил, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- В то же время 12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину.
- Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
- 13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца, сейчас он находится в СИЗО.
- 13 августа вечером часть задержанных начали отпускать на свободу.
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