Страны ЕС "дали зеленый свет" на введение санкций против Беларуси - журналист

Соответствующие рабочие группы разработают списки, против кого конкретно будут введены санкции.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза при обсуждении ситуации в Беларуси в рамках видеоконференции согласились подготовить санкции против этой страны.

Читайте такжеБеларусь дважды отправляли военный самолет на базы РФ (карта) Об этом в микроблоге Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС согласились дать "зеленый свет" для санкций против Беларуси. Рабочие группы сформируют списки", - заявил Йозвяк.

Санкции против Беларуси: что известно

Санкции против Беларуси в узком варианте будут применены лишь в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и сил безопасности. В более широком варианте речь идет о наложении санкций на государственных чиновников, в частности министра внутренних дел.

будут применены лишь в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и сил безопасности. В речь идет о наложении санкций на государственных чиновников, в частности министра внутренних дел. Санкции будут заключаться в запрете на поездки и замораживание активов на территории Евросоюза.

Пока ЕС взвешивает эти варианты, Польша призвала поддержать протестующих, в том числе путем посредничества между Лукашенко и народом. Варшава волнуется, чтобы Россия не смогла воспользоваться истощением Беларуси, как это она сделала во время Евромайдана в Киеве 2013-2014 гг., и не повторила сценарий аннексии территории или введения своих войск для дестабилизации государства.

Когда могут ввести санкции и будут ли они касаться Лукашенко

Санкции против лиц, причастных к избиению и убийствам протестующих в Беларуси, могут ввести уже через несколько дней после экстренного заседания глав МИД стран-членов ЕС, запланированного на 28-29 августа. То есть, санкции могут ввести уже в конце лета.

Однако в разговоре с журналистами Reuters дипломаты предположили, что речь идет, скорее всего, об узком наборе санкций. Сейчас Евросоюз ищет оптимальный уровень давления на Лукашенко, чтобы он не видел альтернативу задержаться у власти только в «объятиях России».

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Авторы: Яна Ставская, Виталий Саенко