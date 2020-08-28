МИД Беларуси не хочет временно прекращать дипломатический диалог с Украиной.

МИД Беларуси переложило ответственность за замораживание отношений с Украиной на украинских коллег.

Об этом говорится в сообщении МИД Беларуси.

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В дипломатическом ведомстве заявили, что «будут всегда аккуратно подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной, чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой».

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" – это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств", - говорится в сообщении.

В МИД Беларуси отметили, что "ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также на ее старших внешнеполитических партнерах".

«С нашей стороны, мы готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский народ», – подытожили в министерстве.

Реакция Украины на действия Лукашенко: что известно

23 августа президент Владимир Зеленский в интервью Euronews посоветовал Лукашенко повторно провести президентские выборы в Беларуси уже в течение этого месяца.

МИД Беларуси в ответ попросило Украину не давать советы, а решать собственные внутренние проблемы. Как заявил представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз: «хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы».

МИД Украины отреагировало на реакцию Минска и снова посоветовало «слушать мнение общества и не отвергать дружеских советов».

28 августа стало известно о заморозке Украиной всех дипломатических контактов с Беларусью. Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что отношения с соседом выйдут «из паузы», когда они «не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины».

Украина планирует рассмотреть возможность введения санкций против Беларуси и поддержала соответствующее намерение Европейского сообщества.

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Автор: Яна Ставская