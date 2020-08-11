Президент Литвы предложил ввести санкции против Беларуси за репрессии к оппозиции

Нынешние репрессии, считает Науседа, не похожи на те, что были в Беларуси ранее.

Европейскому Союзу нужно рассмотреть вопрос введения санкций против Беларуси в ответ на ее действия в отношении оппозиции и протестующих.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Delfi.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - пояснил он.

По словам Науседы, нельзя смотреть на, что происходит в Беларуси - наличие погибших, раненых и задержанных. Он отметил, что от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

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"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Позже ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

На следующий день, 10 августа, массовые протесты в Беларуси продолжились.

Утром 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве.

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