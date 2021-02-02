В Испании второй год подряд из-за пандемии отменяют фестиваль Сан-Фермин в Памплоне.
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"Проведение международного фестиваля, такого как Сан-Фермин, куда съезжаются миллионы людей, не представляется возможным", - заявила глава Наварры Мария Чивите.
Справка УНИАН. Сан-Фермин - праздник в Памплоне, который проводился ежегодно больше восьми столетий. Он длится одну неделю - с 6 по 14 июля. Каждый июль на фиесту в город приезжает от 1 до 3 млн человек.
Одно из главных развлечений фестиваля - бег от 12 разъяренных быков. Во время утреннего бега быков почти каждый год травмируются люди.
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