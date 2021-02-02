Из-за пандемии фестиваль отменяют уже второй год подряд.

В Испании второй год подряд из-за пандемии отменяют фестиваль Сан-Фермин в Памплоне.

Читайте такжеВ центре вакцинации на Кипре произошел взрывОб этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Проведение международного фестиваля, такого как Сан-Фермин, куда съезжаются миллионы людей, не представляется возможным", - заявила глава Наварры Мария Чивите.

Справка УНИАН. Сан-Фермин - праздник в Памплоне, который проводился ежегодно больше восьми столетий. Он длится одну неделю - с 6 по 14 июля. Каждый июль на фиесту в город приезжает от 1 до 3 млн человек.

Одно из главных развлечений фестиваля - бег от 12 разъяренных быков. Во время утреннего бега быков почти каждый год травмируются люди.

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Автор: УНИАН