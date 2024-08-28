По его мнению, если бы союзники не руководствовались страхом перед эскалацией, Украина "имела бы значительно лучшую ситуацию и смогла бы получить необходимое вооружение гораздо раньше".

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной проблемой для Украины в противостоянии с РФ является страх союзников относительно усиления поддержки Киева из-за "возможной эскалации".

Он отметил, что война забирает очень много ресурсов, денег, усилий и техники, пишет TVN24.

"Но самые большие проблемы всегда начинаются в головах людей. С самого начала российского вторжения самой большой проблемой, с которой столкнулась Украина, было то, что страх эскалации конфликта доминировал в принятии решений нашими союзниками. Вы можете этого не знать, но, каждая просьба Украины о предоставлении оружия нового типа сначала встречала отказ", - сказал Кулеба.

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По его мнению, если бы союзники не руководствовались страхом перед эскалацией, Украина "имела бы значительно лучшую ситуацию и смогла бы получить необходимое вооружение гораздо раньше".

Кулеба убежден, что затягивание войны привело к потерям и негативно сказалось на экономике Украины.

"Не бойтесь реакции России, мы не боимся. Мы ничего не боимся. Помогите нам. Дайте нам то, что нам нужно. Мы победим в этой войне, и тогда мы будем читать учебники истории о том, как мы вместе принимали решения", - добавил он.

Проблемы с союзниками Украины - детали

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры избегают разговора с ним о снятии ограничений для Украины на применение их оружия по российской территории. Об этом он сказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость".

Представители СМИ задали вопрос, как западные коллеги объясняют то, что до сих пор сохраняются отдельные ограничения на использование западного оружия по территории РФ, какие аргументы приводят и каких красных линий боятся?

"Стараются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - сказал президент Украины.

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