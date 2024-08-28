Также речь идет о переброске сил противника из Запорожского на Харьковское направление.

Российские оккупанты не только проводят ротацию личного состава, но и задействуют резервы для будущих атак. Об этом сказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты осуществляют пополнение своего личного состава. По его словам, враг не только проводит внутреннюю ротацию личного состава, а также пополняет его за счет резервов.

"У нас появилась информация о том, что он (речь идет о враге - УНИАН) заводит дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы пополнить текущий некомплект и чтобы задействовать этих военных в дальнейших штурмовых действиях. По каким направлениям - будем сообщать отдельно", - сказал Саранцев.

Видео дня

Он также отметил, что противник перебрасывает 136-ю отдельную механизированную бригаду 58-й армии из Запорожского на Харьковское направление.

"Мы готовы к развитию событий, ждем их и предоставим им соответствующую встречу. Мы эту бригаду знаем, конечно, ее боевой путь. Она была создана еще во время Чеченской войны, у них длинная история - есть там и торговля оружием, людьми. Они участвовали в боевых действиях в Украине еще в 2014 году, участвовали в боях за Луганский аэропорт и в боях под Дебальцево, имели многочисленные потери под Угледаром в прошлом году. Поэтому мы их встретим и продолжим их боевой путь", - сказал Саранцев.

Война в Украине - ситуация на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, ситуация на Харьковском направлении остается сложной.

Российские войска атакуют Волчанск с помощью малых пехотных групп, поскольку ВСУ лишили их возможности использовать бронетехнику.

Военнослужащий с позывным "Историк" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко рассказал, что Волчанск находится под контролем Сил обороны Украины, но оккупанты продолжают штурмовые действия, используя в основном малые пехотные группы, потому что мобилизационный ресурс вражеской армии очень большой.

В самом Волчанске использование врагом бронетехники невозможно, поскольку Силы обороны Украины смогли перекрыть логистический путь врага в город.

Вас также могут заинтересовать новости: