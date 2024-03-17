Сейчас мир достаточно точно воспроизводит сценарий 1930-годов, который привел к мировой войне, но ее еще можно предотвратить, или по крайней мере лучше к ней подготовиться.

США должны рассматривать текущую ситуацию в мире как пролог к началу Третьей мировой войны и использовать имеющееся время для подготовки к ней. Но глобальную войну еще можно предотвратить, и стоить это будет значительно меньше, чем неизбежное участие в ней. Об этом пишет Bloomberg, проводя параллели между современностью и 1930-ми годами.

Издание отмечает, что сегодня Россия, Китай, КНДР и Иран создали неформальный блок авторитарных государств, помогая друг другу технологиями и ресурсами. Имея такой надежный "тыл" в лице друг друга, эти авторитарные государства начали "настойчиво исследовать" окружающие регионы.

Если им удастся перегрузить международную систему безопасности, создавая много вызовов в разных регионах, США уже не смогут реагировать на все такие кризисы. Как отмечает Bloomberg, целью политики Вашингтона должно быть предотвращение мировой войны, которая может повториться, если Европа, Ближний Восток и Азия будут одновременно охвачены конфликтом.

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Сейчас многим американцам, особенно сторонникам изоляционизма, кажется, что военная помощь Украине и Израилю - это дорого и вообще истощает военный потенциал самих США. Однако опыт Второй мировой войны свидетельствует об обратном. Bloomberg отмечает, что военная помощь Великобритании позволила значительно нарастить объемы военного производства в США еще до того, как сама Америка вступила в войну.

И наоборот, самоизоляция Америки не только оставит ее не готовой к большой войне, но и приблизит эту войну, сделает ее возможной. Об этом свидетельствует опыт прошлого.

"Воздержание США создало каскадную проблему обязательств: тот факт, что Великобритания и Франция не могли рассчитывать на американскую поддержку, заставил их отказаться от противостояния Гитлеру в 1938 году, когда они могли бы победить, если бы результатом стала война. (...) Вашингтон не был главным игроком в Европе и Восточной Азии, пока силы ревизионизма набирали обороты перед Второй мировой войной, и именно в этом была беда", - пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, американцам следует понять, что дешевле поддерживать благоприятный мировой порядок, чем восстанавливать тот, который был разрушен.

"Помощь Украине - эквивалентная примерно 5% оборонного бюджета США - может показаться дорогой. Но будет ли дешевле увидеть поражение Украины, а затем столкнуться с мстительной, мобилизованной Россией на востоке НАТО? В Азии инвестиции в военный потенциал и создание коалиции, необходимые для поддержания статус-кво, значительны. Но будет ли легче обуздать Китай, когда он захватит Тайвань и бросит свою значительную тень на западную часть Тихого океана?" - спрашивают авторы публикации.

Кризис мирового порядка: последние новости

Как писал УНИАН, Соединенные штаты должны действовать в отношении Северной Кореи, пока еще не поздно, ведь ее лидер Ким Чен Ын ищет войны. Опасно верить, что это абсурд, как когда-то наивно подумал мир в отношении Путина, пишут журналисты The New York Times.

Также мы рассказывали, что, согласно анализу немецких спецслужб, Москва может удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет и напасть на страны НАТО уже в ближайшее время. Москва уже готовится к фундаментальному конфликту с Западом, о чем свидетельствуют реструктуризация армии, перемещение войск и размещение ракет на западе страны.

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