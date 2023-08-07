Встреча завершилась без итоговой декларации.

Китай принимал активное участие в переговорах в Джидде и отправил "позитивный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. Издание отмечает, что переговоры за закрытыми дверями завершились без итоговой декларации. "Заключительных слов не прозвучало, были лишь осторожно-позитивные сигналы со стороны Китая", - говорится в сообщении.

Встреча проходила на уровне советников по нацбезопасности. От имени правительства Германии в ней принял участие Йенс Плётнер, советник по внешней политике канцлера Олафа Шольца. Делегацию США возглавлял Джейк Салливан.

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Целью встречи в Джидде была консолидация различных мирных планов, например, Китая, Африки и Бразилии с "формулой мира" Украины. Было достигнуто согласие по основным пунктам мирного решения, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии: что известно

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся двухдневный саммит, на котором представители 42 стран обсуждали пути мирного завершения войны в Украине.

О своем участии в этой встрече в последний момент объявили страны-партнеры России Индия и Китай. Представителей РФ на эту встречу не позвали.

В Офисе президента Украины сообщили, что были проведены продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир.

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