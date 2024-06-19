Ожидаются десятки соглашений по безопасности с Украиной еще до начала мероприятия.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что июльский саммит НАТО в Вашингтоне сосредоточится на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

"Саммит будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины, который она развивала с первого дня", - сказал глава американской дипломатии во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, за последние недели США и другие союзники приложили усилия для укрепления поддержки Украины в отражении агрессии РФ. Партнерам важно знать, что Вооруженные силы Украины имеют все необходимое для укрепления линии фронта и остановки продвижения оккупационных войск.

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Глава Госдепартамента напомнил о подписанном недавно Украиной и США двустороннем соглашении по безопасности. Блинкен отметил, что это соглашение стало 17-м после того, как президент Джо Байден объявил о соответствующей инициативе во время саммита G7 год назад.

"До саммита НАТО, мы ожидаем, что около двадцати, а возможно и больше, стран, подпишут двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Это четкое доказательство, что все наши страны-партнеры поддерживают Украину в долгосрочной перспективе", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он добавил, что Штаты также усиливают санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию.

"Если Путин считает, что может пережить Украину или кого-либо из нас, он ошибается. Наша помощь демонстрирует практические результаты, страна может отразить российскую агрессию. Однако в будущем мы хотим убедиться, что Украина достигла успеха, что она крепко стоит на ногах в экономическом, военном и демократическом аспектах. Саммит НАТО будет способствовать реализации этих усилий", - подытожил Блинкен.

Саммит НАТО - что известно

Как писал УНИАН, 32 страны-члена НАТО соберутся 9-11 июля в Вашингтоне, чтобы отметить 75-ю годовщину создания Альянса. Ожидается, что саммит сосредоточится на строительстве оборонного производства и достижении плановых показателей оборонного бюджета из-за угроз со стороны РФ.

Вице-премьер-министра Украины по вопросам ЕС и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что Киев ожидает от саммита решений, которые "помогут существенно укрепить обороноспособность страны и ее способность противостоять российской агрессии, а также стать предохранителем от повторных нападений в будущем".

"Мы также ожидаем конкретных решений относительно членства Украины в НАТО в пакете с другими гарантиями непрерывности военной помощи и повышения оперативной совместимости", - подчеркнула она.