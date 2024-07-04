В итоговой декларации будущего саммита страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса. Впрочем, конкретную формулировку еще согласовывают.

На саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, информирует "Голос Америки". По его словам, в итоговой декларации страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса. Впрочем, конкретная формулировка еще согласовывается.

Также Альянс обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем, и как подготовиться к членству в НАТО.

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На саммит в Вашингтоне пригласят министров иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. По словам Джонса, развитие устойчивости этих союзников к противостоянию угрозам и вызовам со стороны Китая является одним из ключевых пунктов повестки дня.

Саммит НАТО в Вашингтоне - что надо знать

Лидеры НАТО собираются на саммит Организации Североатлантического договора в Вашингтоне с 9 по 11 июля, чтобы частично отпраздновать 75-ю годовщину военного Альянса.

Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказали об ожиданиях от саммита лидеров Альянса. Зеленский отметил готовность членов Альянса обеспечить Украину критически необходимыми оборонительными средствами, прежде всего системами противовоздушной и противоракетной обороны.

При этом издание Reuters сообщило, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО.

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