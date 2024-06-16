Также Александр Стубб призвал Путина остановить войну в Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай может помочь восстановить мир в Украине. Об этом он сказал журналистам на саммите мира в Швейцарии, пишет yle.

"Я настойчиво призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне, - отметил лидер страны.

Стубб подчеркнул, что важную роль в достижении мира, кроме КНР, может сыграть Глобальный Юг. По его словам, участниками саммита являются "много представителей из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока".

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"Это дает надежду, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины", - подчеркнул президент Финляндии.

Политик также обратился к президенту РФ Владимиру Путину и призвал его остановить войну. Кроме того, Стубб отверг "мирную инициативу" российского диктатора.

Саммит мира в Швейцарии - последние заявления мировых лидеров

Как писал УНИАН, президент Литвы Гитанас Науседа во время мирного саммита призвал создать международный трибунал для суда над Россией. По его словам, достичь мира в Украине можно только путем восстановления ее территориальной целостности.

"Российская агрессивная война против Украины нарушает все принципы устава ООН. Ни одна страна не имеет права вето против суверенного выбора демократического и суверенного государства. Наша коллективная обязанность быть полностью солидарными с Украиной в эти трудные времена", - подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, если РФ не согласится на условия мирного урегулирования в Украине, то ее заставят сдаться. Она отметила, что международное сообщество должно сформировать минимальные условия, на которых может быть заключен мир в российско-украинской войне.

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