Швейцария блокирует поставки оружия из Германии и других стран в Украину, вызывая международное недовольство.

Швейцария может провести референдум по вопросу своего давнего нейтрального статуса на фоне дебатов, разожженных решением страны ввести санкции против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Швейцария отказывалась принимать чью-либо сторону в конфликте, но решила присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза в 2022 году. По мнению критиков, это было отходом от нейтралитета и поставило под угрозу роль страны как международного посредника, пишет Bloomberg.

При этом правительство заявляет, что санкции совместимы с нейтралитетом, и пытается возродить значимость Швейцарии, проведя в июне конференцию по вопросам мира в Украине.

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Хотя сторонники инициативы собрали достаточно подписей, голосование еще не завершено. Как только подсчет будет юридически заверен, правительство и парламент обсудят вопрос референдума об отмене внеблокового статуса страны. Весь процесс как правило растягивается на несколько лет.

Теперь правая Народная партия страны, крупнейшая в парламенте, намеревается закрепить в конституции страны положение постоянного вооруженного нейтралитета.

С другой стороны, бызнес-элиты все чаще предупреждают, что нейтралитет вредит бизнес-перспективам страны. Швейцария блокирует поставки оружия из Германии и других стран в Украину, вызывая международное недовольство.

Нейтральный статус Швейцарии

Нейтралитет Швейцарии был закреплен в Парижском договоре 1815 года, после поражения Наполеона. Швейцария соблюдает юридические обязательства, наложенные на нейтральные государства Гаагскими конвенциями 1907 года.

Во Вторую мировую войну Швейцария нарушила нейтралитет, предоставив кредиты и продав оружие нацистской Германии. Нейтральная страна, помогая раненым солдатам и детям, также закрыла свои границы для тысяч еврейских беженцев.

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