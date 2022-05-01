Он отметил, что армия РФ слабее, чем думали все военные эксперты.

Президент РФ Владимир Путин поддался иллюзии, что российская армия является одной из самых сильных.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в эфире CNN Prima News.

По мнению Земана, Россия сейчас действует на удивление иррационально.

"Нападение на Украину уничтожит Россию, оно уничтожит ее экономически, политически и репутационно, это не худший шаг в интересах российского народа, и все же это произошло, потому что политики действуют иррационально и ведут себя как сумасшедшие. А сумасшедшего нужно изолировать", - заявил он.

По словам Земана, Путин "поддался иллюзии, что Россия всемогуща и что российская армия является второй по силе армией в мире".

"Я думаю, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, но эти интересы бывают краткосрочными и долгосрочными. А русские - и я признаю, к своему удивлению и удивлению многих других политиков, - оказались совершенно иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал", - сказал он.

Также президент Чехии отметил, что его страна лишь частично готова к возможному прекращению поставок газа из России.

Ранее сообщалось, что добровольцам Чехии разрешили воевать на стороне Украины.