В Офисе президента Украины отмечают, что на Киевщине около 20 тыс. частных домов нуждаются в неотложном ремонте.

Румыния готова поддержать восстановление Украины и ожидает подробную информацию об объектах восстановления и Fast Recovery Plan.

Об этом на встрече с заместителем руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула.

Отмечается, что в ОП продолжается работа по привлечению партнеров к реализации Fast Recovery Plan и восстановлению инфраструктуры, пострадавшей в результате полномасштабного российского вторжения.

Видео дня

Тимошенко во время встречи с послом подробно рассказал о плане восстановления и о создании специального Фонда восстановления.

Он также проинформировал об инициативе президента Украины Владимира Зеленского, согласно которой государствам-партнерам, отдельным городам и крупному бизнесу предлагают взять под патронат восстановления областей Украины, отдельных объектов или направлений.

Заместитель руководителя ОП отметил, что потребности Украины постоянно обновляются, поскольку война продолжается и украинские Вооруженные силы деоккупируют новые территории. Сейчас, накануне зимы, актуальным является восстановление жилья, сетей и прочей инфраструктуры.

Он добавил, что часть работ, в частности самых неотложных, осуществляют за бюджетные средства, но ресурсы Украины ограничены, поэтому нужна помощь партнеров.

Микула со своей стороны отметил, что Румыния готова поддержать восстановление Украины и ожидает подробную информацию по объектам и Fast Recovery Plan.

Он выразил заинтересованность в привлечении румынских частных лиц и компаний к процессу восстановления, что могло бы ускорить восстановление Украины, поскольку предоставление бюджетных средств требует прохождения бюрократических процедур.

Во время встречи Тимошенко отметил, что украинские военные борются за освобождение Луганщины и окончательную деоккупацию Харьковщины. А в уже освобожденных районах Харьковской области остро стоит вопрос восстановления сетей, которые были полностью разрушены во время боевых действий.

В Сумской, Черниговской и Киевской областях актуальной является помощь в восстановлении жилищ граждан. По словам Тимошенко, на Киевщине около 20 тыс. частных домов требуют безотлагательного ремонта.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 27 сентября, председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о подписании совместно с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной меморандума о восстановлении военного городка в Гостомеле. Французская компания планирует отстроить шесть жилых домов, школу и детский сад.

Вас также могут заинтересовать новости: