От дома остались только стены. Также чудом уцелели две чашки - символы несокрушимости и стойкости украинского народа.

Семья Анны Бойко из Гостомеля Киевской области осталась без дома из-за обстрелов. Из уцелевшего – две чашки, одну из которых женщина подарила журналистам и попросила продать ее или разыграть, а деньги отдать на потребности ВСУ или оставших без родителей детей.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", Анна уже второй раз покидает родной дом. Во время оккупации Луганска в 2014-м она уехала оттуда и поселилась в пригороде Киева Гостомеле. Она вместе с мужем 7 лет строили собственный дом. Но отпраздность новоселие семья так и не успела из-за полномасштабного вторжения РФ.

От их дома остались только стены. Также чудом остались целыми две чашки - символы несокрушимости и стойкости украинского народа в этой войне. А накануне на чашке появилась подпись первой леди Елены Зеленской.

Теперь чашку с автографом супруги президента Украины разыграют среди зрителей "Сніданку з 1+1". Зеленская была впечатлена историей семьи.

Ранее сообщалось, что в Бородянке Киевской области, сильно пострадавшей от российских обстрелов, чудом уцелел кухонный шкаф в разрушенном доме.

Позже стало известно, что тернопольская мебельная компания разыскивает владельцев разрушенного в Бородянке жилья с уже всем известным кухонным шкафчиком, чтобы бесплатно изготовить им новый кухонный гарнитур.

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