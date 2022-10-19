Эксперты отмечают, что пребывание объектов вблизи военных баз в собственности РФ может быть проблемой.

За последние годы Русская православная церковь (РПЦ) приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии, некоторые расположены возле военных объектов.

Об этом сообщает норвежское издание Dagbladet.

Община в Бергене, связанная с Московским Патриархатом, обосновалась вблизи одного из важнейших объектов вооруженных сил Норвегии – Хоконсверна. Это порт и база военно-морского флота.

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В 2017 году община Сhrist's Revelation Congregation приобрела молитвенный дом Søreide, расположенный на холме в 3 километрах от Хоконсверна. С него открывается вид на эту военно-морскую базу. До приобретения этого дома религиозная община была расположена в центре города.

Как отмечают журналисты, на момент их визита в молитвенном доме никого не было. Сквозь окна можно было увидеть просторную комнату для переговоров, книги, детские игрушки. На окнах – кресты, лампадки. На первом этаже все окна закрыты плотными шторами.

У РПЦ также есть недвижимость в провинции Ругаланн. В частности, в городах Клэпп, Брюне и Кармой. В городе Ставангер в той же провинции бывший лидер местной российской православной общины владеет недвижимостью возле Объединенного военного центра НАТО. Дом находится в километре от важного военного объекта.

Кроме того, у церкви есть община в Финнмарке, у границы с Россией. Они приобрели недвижимость там в 2015 году.

Ученая Альфа Сефлан Винье отмечает, что пребывание объектов вблизи военных баз в собственности РФ может быть проблемой.

"Возможно, такие здания используются не для религиозных целей. Но у меня нет оснований утверждать, что это происходит. ... Если представить весь спектр возможных мер, то можно срывать сигналы, возможно, прослушивать сигналы, можно оттуда управлять беспилотниками, можно предложить проживание людям, которые картографируют территорию. Существует широкий спектр геодезической деятельности и возможных сбоев, которые могут быть выполнены с такой базы", – говорит эксперт.

Она также отмечает, что рассматривать эту проблему надо с особой осторожностью, остерегаясь обвинений, поскольку есть свобода вероисповедания.

Священник Christ's Revelation Congregation, отец Дмитрий Останин, комментируя полученную журналистами информацию, заверил, что его церковь не несет угрозы. Он подчеркнул, что сам по происхождению украинец, некоторые его родные вынуждены были переехать в Норвегию из-за войны, которую он осуждает, а другие до сих пор страдают от обстрелов.

"Я вместе со своими прихожанами, большинство из которых сейчас беженцы, делаю все, чтобы помочь украинцам. Это касается и финансовой помощи – мы поддерживаем кризисный центр в Днепре, который забирает детей в разбомбленных городах и вывозит их в безопасное место. ... То, что патриарх Кирилл поддерживает этот ужас, к счастью, распространяется не на всех, кто исповедует православие", – комментирует он.

РПЦ во время войны в Украине

Как писал УНИАН, РПЦ открыто поддерживает кровавую войну, развязанную Россией против Украины.

К примеру, сообщалось, что в храмах РПЦ прихожанам предлагают решить финансовые трудности, отправившись на захватническую войну против Украины. Также сообщалось, что глава РПЦ Патриарх Кирилл убеждал верующих, что гибель в войне в Украине "смоет" с россиян все грехи.

В мае УПЦ Московского патриархата заявила о своей самостоятельности и независимости от РПЦ. Впрочем, по информации СМИ, священники УПЦ до сих пор поддерживают связь с РПЦ, в частности, с Патриархом Кириллом, который поддерживает кровавую войну против Украины. Происходит и обмен пропагандистской информацией, в которой оправдываются преступления России.

Украина ввела санкции против Патриарха Кирилла и других представителей РПЦ.

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