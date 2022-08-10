В МИД Эстонии вызвали посла России.

Российский вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Нарушение границы произошло на юго-востоке страны в районе пограничного перехода Койдула.

Об этом сообщается в заявлении эстонского МИД.

"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и печальный случай, который отнюдь не приемлем", - отметили в министерстве.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России для выражения протеста и вручения ноты о нарушении эстонской воздушной границы.

Представитель ведомства снова решительно осудил агрессию России в Украине. Там подчеркнули, что РФ должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности и международного права.

Как известно, Эстония активно поддерживает Украину в войне против России. Недавно глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что президент России и военно-политическое руководство РФ должны быть привлечены к ответственности. По его словам, "человечеству нужен новый Нюрнберг".

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