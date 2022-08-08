Эстония будет убеждать другие страны в необходимости создания трибунала для военных преступников РФ.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что президент России и военно-политическое руководство РФ должны быть привлечены к ответственности.

Цитирует Рейнсалу ERR.

Дипломат подчеркнул, что Украина готовит международное соглашение о привлечении к юридической ответственности российских военных преступников, в том числе высших должностных лиц кремля. Эстония поддержит это соглашение.

"Это означает тесное сотрудничество между государствами, достижение международных соглашений. Определенные проекты договоров Украина подготовила. Мы это поддержим", - сказал Рейнсалу.

Министр не уверен, реально ли будет поймать Путина:

"Но ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на тех, кто проводит геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг", - отметил Рейнсалу.

Также он добавил:

"Это геноцид, и общение на привычном высоком уровне с политиками, которые проводят геноцид, не может быть новой нормальностью. Поэтому нужна концепция юридической ответственности, она должна определять правила наших отношений или их отсутствие с Россией".

Эстония будет убеждать другие страны в необходимости создания трибунала для военных преступников РФ, заявил Рейнсалу.

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