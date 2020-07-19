В США за шпионаж в пользу России арестовали военнослужащего – СМИ

Военнослужащий передавал РФ секретную информацию из правительственных компьютерных баз.

В США по обвинению в шпионаже в пользу России арестовали военнослужащего Военно-морских сил Чарльза Бриггса.

Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на судебные документы.

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Как сообщается, на следующей неделе должен состояться военный трибунал, на котором будет рассмотрено дело о передаче РФ секретной информации, полученной из правительственных баз.

Известно, что Бриггс был связан с информацией и технологиями в Военно-морском медицинском центре Портсмута и использовал служебный компьютер для получения данных, которые передал неназванному россиянину.

Кроме разглашения оборонных сведений, ему также вменяют воспрепятствование правосудию, хранение детской порнографии, нарушение общего военного регламента и лжесвидетельствование.

Как сообщал УНИАН, спецслужбы США тайно вывезли из России информатора самого высокого уровня в местной власти, потому что опасались, что президент Дональд Трамп мог выдать россиянам секретную информацию, которая разоблачит шпиона.

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