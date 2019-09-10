Разведка США вывезла из РФ информатора наивысшего уровня из-за Трампа - СМИ

Официально в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) заявили, что эта информация является ложной. Так же отреагировали и в Белом доме.

В 2017 году спецслужбы США тайно вывезли из России информатора самого высокого уровня в местной власти, потому что опасались, что президент Дональд Трамп мог выдать россиянам секретную информацию, которая разоблачит шпиона.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в администрации Трампа, передает Громадське.

Беспокойство американских спецслужб вызвал тот факт, что Трамп и ряд его подчиненных неоднократно «неправильно распоряжались» секретными данными.

Окончательное решение вывезти шпиона из РФ приняли после встречи Трампа в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой президент США предоставил секретную информацию о Сирии, полученную Израилем.

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Эти данные не касалась информатора США в России, но убедили спецслужбы, что такие действия Трампа и его администрации потенциально опасные и могут привести к разоблачению шпиона.

Как отмечает издание, такой вывод информатора называется «эксфильтрация», ее применяют только в исключительных случаях, когда разведка считает, что шпион или какие-то данные находятся в опасности.

Также журналисты проанализировали публичную информацию за указанный период, чтобы найти человека, который подпадает под описание такого шпиона, но ничего не обнаружили.

Официально в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) заявили, что эта информация является ложной. Так же отреагировали на запрос и в Белом доме.

«Репортажи CNN не только ложные, но и могут представлять угрозу для жизни», - сказала пресс-секретарь администрации президента Стефани Гришам.

Напомним, ранее СМИ назвали пять главных провалов Трампа на посту президента.