Также их вербуют для обхода санкций.

Санкции, которые отрезали Россию от мировой финансовой системы и современных технологий, вынудили Москву обратиться к русской мафии за рубежом за деньгами.

Как рассказал The Economist специалист по международной преступности и спецслужбам Марк Галеотти, Кремль обязал представителей организованной преступности финансировать деятельность российских шпионов. Для этого часть доходов они должны перечислять на "черные счета".

По словам эксперта, преступников также начали вербовать для обхода санкций. Их используют для организации поставок полупроводников, которые необходимы России для военных нужд.

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Введенные санкции против РФ нанесли серьезный ущерб российской шпионской сети за рубежом. Чтобы компенсировать потери Кремль активизировать кибершпионаж и отправляет на Запад новых шпионов под видом беженцев, однако это не может полноценно заменить прежних агентов.

В издании напомнили, что осенью прошлого года в Милане задержали сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Согласно обвинениям США, он с другими россиянами через подставную компанию закупал американскую электронику для истребителей, ракетных систем, радаров, спутников и других военных разработок.

Товары доставлялись в Германию, а затем их отгружали в Россию конечным потребителям, среди которых были подсанкционные "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс". Позднее эти компоненты обнаружили в российской военной технике, захваченной на поле боя в Украине.

По оценке издания, при помощи подобных схем с апреля по ноябрь 2022 года объем импорта запрещенных санкциями полупроводников в Россию достиг 2,6 млрд долларов.

Влияние антироссийских санкций

На данный момент против РФ ввели по меньшей мере 10 пакетов санкций. Сейчас обсуждается необходимость новых ограничений.

На фоне санкционного давления в России начались проблемы с ремонтом иностранного энергооборудования. В НБУ прогнозируют, что в следующем полугодии бюджетный дефицит в РФ будет покрываться за счет печати денег, что приведет к финансовому краху агрессора.

Недавно в Германии призвали активнее бороться с обходом санкций против России.

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