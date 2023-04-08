Более жесткий таможенный контроль позволит эффективнее надзирать за соблюдением санкций против России, считает вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Достичь повышения эффективности надзора за соблюдением санкций, введенных против России, можно благодаря усилению таможенного контроля.

Об этом вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает DW. По его словам, в отношении стран, которые обходят санкции ЕС и продолжают вести бизнес с Россией через третьи страны, следует принять более жесткие меры.

"Нельзя мириться с тем, что действие санкций подрывается обманным путем (...) Мы обязаны это сделать не в последнюю очередь для людей в Украине", - отметил чиновник.

Видео дня

Вице-канцлер Германии считает опыт Дании примером успешной борьбы с уклонением от санкций. Хабек отметил, что Таможенная служба Дании демонстрирует высокий уровень бдительности, проверяя торговые потоки и сопроводительную документацию, и требует от компаний дополнительную информацию в случае необходимости.

Хабек сказал, что поводом для дополнительной проверки могут служить такие аномалии, когда, например, "большое количество определенных товаров, которые раньше шли в Россию, теперь вдруг поставляются практически в том же количестве в третью страну".

"Немецкое законодательство о внешней торговле также признает законность таких запросов относительно информации и потребностей в проверке. Если такой подход будет целенаправленно соблюдаться, мы сможем укрепить эффективность наших учреждений", - сказал Хабек.

По словам чиновника, в конце февраля он предложил ряд шагов для более эффективной борьбы с уклонением от санкций, и сейчас они обсуждаются в немецком правительстве и с партнерами в Европейском Союзе.

Уклонение от санкций против России

Как сообщал УНИАН, Европейский союз потребует усилить контроль в странах, где наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Например, экспорт современных полупроводников, микросхем и других технологий из ЕС и G7 в Турцию, ОАЭ, Казахстан и 12 других стран Восточной Европы и Центральной Азии, резко возросли. Также наблюдается всплеск экспорт из этих стран дальше в Россию.

Также Евросоюз может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые помогают России покупать стиральные машины и подержанные автомобили, компоненты из которых используются для ремонта поврежденной в боях военной техники. Чиновники, следящие за торговыми потоками в Москву, выявили значительный рост торговли потребительскими товарами между ЕС и союзниками РФ в Центральной Азии.

Ранее стало известно, что в Россию продолжают поставлять микрочипы, произведенные западными компаниями, несмотря на введенные против РФ санкции. В частности, по данным издания Bloomberg, Россия успешно обходит санкции ЕС и G7, обеспечивая поставки полупроводников и других технологии через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ и Казахстан.

Между тем, прокуратура Нидерландов расследует 45 уголовных дел против компаний и частных лиц, подозреваемых в обходе санкций против России. из них 29 связаны с нарушениями импортных и экспортных санкций. Другие расследования касаются нарушений финансовых санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: