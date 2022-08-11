Но они не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

За последние два дня российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия ПВО Аляски.

Об этом сообщает командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"В двух отдельных случаях в течение последних 2 дней NORAD на Аляске обнаружил, отследил и идентифицировал российские самолеты наблюдения, которые входили и действовали в зоне ПВО Аляски", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады.

Ранее в России пригрозили США захватом Аляски. Председатель Госдумы намекнул, что штат должен принадлежать РФ. США нужно помнить, что России может вернуть себе этот штат, заявили в РФ.

Напомним, чиновники из РФ не впервые угрожают другим государствам военным вторжением. Например, в конце июня страна-агрессор назвала запрет на транзит товаров в Калининградскую область нарушением своего суверенитета со стороны Литвы. В России обещали решить проблему "любыми способами".

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