Следы работы "фабрики троллей" обнаружили в восьми социальных сетях, в том числе в Telegram, Twitter, Facebook и TikTok.

Россия использует фабрику троллей для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях, нацеливаясь на политиков в ряде стран, включая Великобританию и Южную Африку.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании, пишет Reuters. Ведомство ссылается на исследование экспертов, которое финансируется Британией.

Исследование выявило, как кремлевская кампания по дезинформации была призвана манипулировать международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усилить его поддержку и завербовать новых сторонников.

"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина. Правительство Великобритании оповестило международных партнеров и продолжит тесно сотрудничать с союзниками и медиа-платформами, чтобы подорвать российские информационные операции", - заявила глава МИД Лиз Трасс.

Исследование показало, что фабрика троллей использовала мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем нацелились на профили критиков Кремля в социальных сетях, оставляя им комментарии в пользу Владимира Путина и развязанной им войны.

Следы работы "фабрики троллей" обнаружили в восьми социальных сетях, в том числе в Telegram, Twitter, Facebook и TikTok. Среди их целей были британские министры и другие мировые лидеры.

Как раньше сообщал УНИАН, после деклассирования в начале войны российская пропаганда снова "поднимает голову".

На сайте Coda, который специализируется на дезинформации и фейках, вышла статья о роли Кремниевой долины в информационных войнах. Пока кремлевская машина сеет фейки, пропаганду и искажает информацию, независимые СМИ пропадают с радаров.

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