Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков.

Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине, и мобилизует все силы, чтобы сорвать их.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Их фабрика троллей может спамить электронные письма и заливать комментарии дезинформацией об Украине. Не поддавайтесь на это" - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет иметь чем воевать. Он отметил, что "на повестке дня переговоров с союзниками только три темы: оружие, оружие и оружие".

"Любое оружие, предоставленное Украине для защиты ее земли от российских захватчиков, является оборонительным по определению! Я сбился со счета, сколько раз повторил это на переговорах за предыдущие недели. Дипломатия существует для того, чтобы невозможное делать возможным, и эту третью стену мы наконец уже тоже пробиваем", - отметил Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости: