Вероломное вторжение России в Украину сильно пошатнуло и без того турбулентную мировую систему безопасности. Теперь, эксперты склонны назвать состояние мировой геополитики и политики "сверхтурбулентным состоянием" с высоким уровнем неопределенности и рисков.

С начала вторжения России в Украину, страны коллективного Запада дали однозначную реакцию и оценку на наплевательское отношение к международному праву и фундаментальным человеческим ценностям в 21 веке. И даже единственный союзник Кремля, на которого возлагала Россия и Путин надежды, кроме Белоруссии, Китай, стал придерживаться политики нейтралитета. Это вполне объяснимо в контексте традиций политики Поднебесной. Объяснить это можно потому, что сегодняшний экономически могучий Китай сформировался на волне глобализма и индустрии, к которому дал толчок Запад и Америка. Значительная часть товарооборота, экономических завязок, а также технологического прогресса связаны именно с Западом и Америкой, а не с Россией. И это, официальный Пекин, хорошо понимает.

В самой России положение еще хуже: бюджет и граждане просто беднеют с каждым днем, экономика стремительно падает, уровень жизни снижается

Следует отметить одну важную деталь, что лидер Китая Си Цзиньпин, в последние годы своего правления, сделал несколько политических ошибок, которые дорого обошлись Китаю. В частности, первая – когда из-за пандемии и карантина, именно по его решению, страна была полностью закрыта от внешнего мира, что принесло большие экономические потери и спад деловой активности китайского бизнеса. Второе, когда Китай, на начальном этапе российского вторжения в Украину, на международных площадках, поддерживал Россию, и ставил свое "вето", что привело к обострению в системе международных и экономических отношений со всем прогрессивным миром. В контексте этого, очень велика вероятность, что в предстоящих выборах, товарищ Си может потерять свое место лидера на политической арене Китая.

В результате трехмесячного варварского российского вторжения в суверенную Украину, мировое сообщество все более убеждается в сущности подлой, агрессивной и антигуманной политике России. Вскрылось истинное лицо российского империализма и дикого русского мира. Уже весь мир убедился, что нарративы о непобедимой российской армии и ее дипломатии, являются лишь мифами. Далеки от доблести и чести и постулатов войны русские солдаты и офицеры, которые зверствовали, убивали, насиловали и мародерствовали среди мирного населения. Эти ужасы, сотворённые российскими войсками-нелюдями взбудоражили весь мир и привели к тому, что Россия была исключена из Совета ООН по правам человека. В этом контексте, назревает вопрос и идут серьезные обсуждения об исключении России их Совбеза ООН.

Но, с точки зрения динамики и характера ведения войны, есть более серьёзные вопросы, чем членство России в Совбезе ООН. Дело в том, что перед глазами цивилизованного мира разрушается жизнь миллионов людей, система безопасности Евразии, варварски уничтожаются города, посёлки, села и инфраструктура Украины. Уже руководители Украины говорят о 600 миллиардных ущербах и этот процесс продолжается. Как прогнозируют политики и военные эксперты война может продлится до конца 2022 года, что по словам министра финансов Украины Сергея Марченко "этого не выдержит украинская экономика".

В самой России положение еще хуже: бюджет и граждане просто беднеют с каждым днем, экономика стремительно падает, уровень жизни снижается. Эти процессы негативно действуют и на всю мировую экономику. Более того, уже сегодня, появились разногласия среди стран Евросоюза в вопросе коллективного противостояния против российской агрессии. Франция, в лице Макрона, с первых дней войны, вела себя неоднозначно и проявляла заинтересованность в "спасении лица Путина", предлагая заморозить конфликт. Правительство Германии вобще ведет двойную игру, играя на руку кремлевской политики. Бесконечные обещания о поставках тяжелого наступательного вооружения до сегодняшнего дня не нашли своей реализации, вопреки тому, что нижняя палата Бундестага проголосовала за эти самые поставки. Если бы Германия, как и обещала, своевременно поставила бы оружие, украинские войска уже бы кардинально переломили ход военных действий. По всей видимости, с геополитической точки зрения, Германия и Франция не полностью заинтересован в победе Украины, по многим геополитическим соображениям, одним из главных является тот момент, что после победы над Россией установится новая трансформация европейского порядка и, как традиционно, новый порядок будет продиктован страной победительницей и ее союзниками, то есть Англией, США, Польшей и странами Балтии. Странам, которые блокируют сегодня вопрос победы Украины, также присоединились дальний друг и союзник Путина - премьер-министр Венгрии В.Орбан, а также усердно подключился премьер-министр Италии.

В этом контексте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вид разногласия в Евросоюзе, выступил с инициативой по созданию новой платформы сотрудничества, а именно союз Англии, Америки, Польши и Украины. Стоит отметить, что в случае победы Украины над Россией, на Европейском ареале появится новый центр силы баланса.

Естественно, что на фоне этих процессов придется по новому взглянуть на динамику региональной и глобальной геополитики.

Как трансформируется мировая геополитика под давлением агрессии России против суверенной Украины? С точки зрения геополитики, в первую очередь эта агрессия является вызовом демократическому миру. По нашему убеждению, мировая демократия впервые в XXIвеке серьезным образом испытывается на прочность. От уровня и глубины выдержки демократических ценностей будет зависеть вся судьба мира. И сегодня настойчивое и сомнительное предложение со стороны вышеуказанных четырех стран, а именно отказ Украины от суверенности и потери некоторых ее территорий, равен сохранению "лица Путина".

Во-первых, с точки зрения современных политических теорий, суверенность включается в определение государства как один из основных атрибутов (наряду с наличием общей территории и языка, истории и т.д.). Уступка Украины по данному вопросу означала бы ее "псевдо государственность", то есть несостоявшимся государством, что является главной целью официального Кремля. В реальности это не сохранение кому-то лица, а вынуждение Украины на поражение. Но это было бы поражением не только украинской государственности, а поражением демократического мира перед имперскими амбициями России.

Россия угрожает расширением рискованной ситуации на Прибалтику и на всю Европу. Уже некоторые российские чиновники открыто заявляют, что "Балтику никому не отдадим"

Во-вторых, сама логика "сохранение лица агрессору" в рамках демократических геополитических ценностей, не приемлема. Ибо тогда невозможно говорить о реальной демократии, об общих политически-нравственных принципах демократической государственности и т.д. Кульминацией всей этой абсурдной инициативы было высказывание 99-летнего Г. Киссинджера на недавнем Давоском форуме. Так Г. Киссинджер, в своей манере, продолжил мысль Макрона, пойти на это ради сохранения мира и стабильности в регионе. Стоит напомнить, что в свое время, в 1970х годах, когда он был Государственным секретарем США, по его представлению в Сенате, американцы перестали поддерживать Южный Вьетнам, что повлекло за собой десятки тысяч смертей вьетнамцев в лагерях, и за что он и получил Нобелевскую премию. Парадигма Киссинджера здесь ясна. В самом деле, почему должно сохранится "лицо" Путина за счет государственности Украины. Кому это выгодно? Теперь цивилизованный мир говорит об ответственности президента России перед международным правом, о необходимости его привлечения к судебным процессам. А президент одной из влиятельных стран Европы предлагает поощрять агрессивное поведение Путина.

В-третьих, сейчас самое главное, остановить кровопролитие на украинской земле. Это было бы и в пользу безопасности Европы. Но, к сожалению, пока стороны далеки от мира. Украину вооружают. Это понятно, потому, что в условиях ведения боевых действий Украина должна защитить себя. Кто в этом помогает ей, поступает справедливо.

С другой стороны, Россия наращивает свой военный потенциал, старается фокусировать удары по конкретным регионам Украины, применяет современные оружия, что создает более чувствительную ситуацию в Украине. Кремль поддерживает сепаратистов в Донбассе. Последние события показывают, что Москва этим не ограничивается и протягивает руку в Приднестровье.

В геополитическом и военном аспекте это уже новая ситуация в Восточной Европе. Дело в том, что Россия угрожает расширением рискованной ситуации на Прибалтику и на всю Европу. Уже некоторые российские чиновники открыто заявляют, что "Балтику никому не отдадим". Все это может закончится крахом всей системы безопасности Евразии. Конкретно выражаясь, можно утверждать, что при таком течении процессов - Третья Мировая "на пороге"!

В-четвертых, агрессия России актуализирует для всего мира проблему гуманитаризации политики. Следует отличать гуманизм от гуманитаризации. Гуманизм означает "очеловечивание" политики, то есть ставка на первое место - человека, его интересов. А гуманитаризация – это, в основном, оказание помощи пострадавшим людям, народам, государствам. Это систематическое предотвращение гуманитарной катастрофы, где бы не оказалась. События в Украине показывают, что из-за агрессивных действий России, людям невозможно оказать гуманитарную помощь, открыть для них гуманитарный коридор для спасения жизней. Их массово убивают из-за того, что они украинцы и любят свою страну. Их безжалостно убивают из-за того, что они хотят быть свободными.

Учитывая то, что война в Украине еще продолжается, можно прогнозировать увеличения рисков, неопределенностей и опасностей в Восточной Европе. С каждым днем мир отступает перед агрессией и фашизмом

События в Буче, Ирпене, Мариуполе и в других городах Украины показывают существование антигуманизма в действиях российских политиков, военных и солдат. На "Азовстале" полностью не открыли гуманитарный коридор, люди умирали от голода и холода. Похожая ситуация сложилась и в некоторых других городах Украины. А в Буче массово убивали и насиловали простых людей. Самое странное и опасное это то, что никто пока не смог остановить эту антигуманную тенденцию. Нет гарантий того, что это не повториться и в других конфликтных местах.

Наконец, агрессия России против Украины создает опасность для перехода мировой геополитической системы от уровня "управляемого хаоса" к уровню "неуправляемый хаос". Тогда все разговоры о создании более надежной глобальной системы безопасности, окажутся пустыми словами. Потому, что увеличится риск разрушения мировой системы в любой момент. Мир будет очень чувствительным к рискам и опасностям разной природы. А из-за бездействия международной правовой системы, некому будет противостоять этой тенденции.

Обобщая все вышесказанное, можно сформулировать главный тезис этой статьи. Он заключается в том, что агрессия России может привести к региональному хаосу, а последний может мотивировать общемировую геополитическую и военную катастрофу! Учитывая то, что война в Украине еще продолжается, можно прогнозировать увеличения рисков, неопределенностей и опасностей в Восточной Европе. С каждым днем мир отступает перед агрессией и фашизмом!

Можно ли остановить этот негативный и опасный процесс? Мы уверены, что можно. Для этого весь демократический мир должен объединится перед агрессором. Между странами Запада не должно быть разногласия в этом вопросе. По-другому почти невозможно будет противостоять путинскому фашизму и агрессии.

Украина, сегодня, становится особенной частью нового мирового порядка. Когда Украина нанесёт военное поражение России, вот тогда реально очень быстро в России произойдёт кардинальная смена власти и путинский режим уйдёт на свалку мировой истории. И только тогда в Евразийском континенте появятся шансы на построение новой общеевропейской системы безопасности на основе принципов взаимного уважения, доверия и общих фундаментальных ценностей.

Азер Худиев, советник министра финансов Украины, Вице-президент Академии Управления Финансов