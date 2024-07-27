Венгерский премьер говорит, что обе стороне верят в собственную победу и не намерены сдаваться.

Украина и Россия ни за что не смогут договориться о мире самостоятельно, их может примирить только внешняя сила. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует HVG.

Он отметил, что потери в войне уже исчисляются сотнями тысяч, но стороны не желают договариваться друг с другом. Причиной Орбан считает то, что обе страны верят в возможность собственной победы, до которой и намерены воевать.

"Обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, а по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО. И они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну", - говорит Орбан.

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По мнению венгерского премьера, обе стороны не намерены сдаваться и направляются к дальнейшей эскалации, поэтому "мир может быть принесен только извне".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия смогла усовершенствовать свою тактику, что обеспечило ей постепенное продвижение на фронте в Донецкой области. Издание The Washington Post отмечает, что повторное вторжение россиян в Харьковскую область, хотя и дало крайне ограниченные достижения, но смогло оттянуть на себя украинские резервы с Донбасса.

Также мы сообщали, что российские войска, столкнувшись с большими потерями во время боев в Донецкой области, не могут создать "ударный кулак" в Запорожье. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, Россия не успевает замещать потери, и это усложняет их планы по формированию группировки для новой попытки наступления на Запорожье.

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