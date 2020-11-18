Соотвествующее решение принято на заседании верхней палаты парламента 18 ноября.

Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину размещениев Нагорном Карабахе российских миротворцев с необходимым вооружением и спецтехникой.

Такое решение было принято на заседании верхней палаты парламента 18 ноября, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что согласно Конституции РФ, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские миротворцы уже находятся в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

По словам председателя комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса, «Путин имел право оперативно ввести миротворцев в Карабах без согласия Совфеда из-за того, что там погибли россияне - члены экипажа сбитого азербайджанскими военными вертолета Ми-24».

В интервью РИА Новости он сообщил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.

Миротворческий мандат российских вооруженных сил в Нагорном Карабахе рассчитан на 5 лет с возможностью продления срока.

Почему это важно

1 марта 2014 года Совет Федерации РФ разрешил Путину ввести войска на территорию Украины. Поводом тогда послужило обращение президента Виктора Януковича.

16 марта того же года в Крыму состоялся так называемый «референдум», после которого Россия аннексировала Крым. Международное сообщество не признает насильственный захват украинского полуострова.

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Нагорный Карабах: что известно о конфликте

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Тамара Отовская