Это потребует "ответных шагов", говорят в российском МИД.

Спикер МИД России Мария Захарова пригрозила Швеции и Финляндии "серьезными последствиями" в случае их попыток стать членами НАТО.

Об этом сообщает российские СМИ и МИД РФ в Twitter.

Захарова заявила, что возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует "ответных шагов".

"Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны", - заявила она.

Сегодняшнюю позицию Финляндии по этому вопросу РФ одобряет.

"Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии военной политике неприсоединения как важный фактор в обеспечении безопасности и стабильности в Северной Европе", - отметила она, добавив, что присоединение будет иметь серьезные "военные и политические последствия".