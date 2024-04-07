Поступали сообщения об использовании различного химического оружия россиянами в войне против Украины.

Российские войска проводят системную кампанию незаконных химических атак против украинских военных. Об этом говорится в расследовании The Telegraph.

Журналисты издания пообщались с несколькими украинскими солдатами (имена героев материала изменены), дислоцированными на позициях по всей линии фронта. Они рассказали, как их позиции почти ежедневно подвергались атакам небольших беспилотников, которые сбрасывали слезоточивый газ, а также другие химические вещества. Отмечается, что использование такого газа, который известен как CS (хлоробензальмалононитрил, – УНИАН) и обычно используется спецназом, во время войны запрещено в соответствии с Конвенцией о химическом оружии.

"Почти на каждую позицию на нашем участке фронта сбрасывают одну-две газовые гранаты в день", – рассказал командир украинской разведгруппы, которая дислоцируется вблизи прифронтового города Часов Яр в Донецкой области, Игорь.

Даже если эти газовые атаки не смертоносны, они обычно вызывают панику. Первый инстинкт бойцов – выйти, говорит Игорь, но тогда на них могут напасть.

Двое других украинских солдат, дислоцированных на противоположных концах линии фронта, рассказали о похожем опыте. Михаил, командир пехотной части, дислоцированной в Работино Запорожской области, где сейчас идет наступление россиян, сказал, что противогазы спасли не одну жизнь. Теперь его солдаты должны постоянно носить их с собой.

Старший лейтенант Слава, подразделение которого дислоцируется вблизи Лимана Донецкой области, рассказал, что некоторые украинские подразделения в его районе подвергаются газовым атакам со стороны РФ почти ежедневно.

Одну из таких газовых гранат предоставила The Telegraph для проверки Ребекка Мачоровски – американский боевой медик и квалифицированная медсестра, которая служит в украинской армии. Сначала гранату изъяли бойцы 53-й механизированной бригады – одной из бригад, в которой она работает.

"Мои ребята достали его под огнем, потому что никто не верил, что их атакуют с применением химического оружия", – сказала она.

Эксперт по химическому оружию и бывший руководитель лаборатории Организации по запрещению химического оружия Марк Майкл Блюм подтвердил, что найденный боеприпас был газовой гранатой K-51, которая обычно наполнена слезоточивым газом.

Кроме этого, Мачоровски рассказала, что в прошлом году присутствовала на одном инциденте, вызванном, как она подозревала, цианистым водородом. Это смертоносный бесцветный газ, который Запад использовал как химическое оружие во время Первой мировой войны. По ее словам, российский беспилотник сбросил на военных в Донецкой области два боеприпаса с неизвестным газом, который имел "аромат измельченного миндаля".

Также поступали сообщения об использовании хлора и хлорпикрина – вещества, которое обычно используется как пестицид и применялось как химическое оружие во время Первой мировой войны немецкими войсками.

Официально украинские военные утверждают, что с начала полномасштабного вторжения российские войска совершили 626 газовых атак. Однако Ребекка Мачоровски утверждает, что это "существенная недооценка".

"К сожалению, в текущей ситуации причины смерти многих украинских солдат должным образом не расследуются. Их просто очень много", – пояснила она.

Атаки химическим оружием настолько укоренились в тактике оккупантов, что украинские солдаты теперь имеют специальную подготовку. В одном учебном документе, предоставленном The Telegraph, подробно описывается атака на украинские позиции вблизи города Бахмут в конце прошлого года.

"Российские беспилотники сбросили три химические гранаты, предположительно начиненные CS, прямо на их позиции. Когда солдаты пытались убежать, их атаковали снарядами и беспилотниками, сбрасывая обычные гранаты. Учебное пособие говорит солдатам оставаться на месте и терпеть первые несколько минут воздействия слезоточивого газа вместо того, чтобы бежать со своих боевых позиций. После первых нескольких минут воздействия, говорится в документе, действие газа ослабевает", – пишет издание.

Однако проблему осложняет то, что украинские военные не всегда получают средства защиты. Кроме того, они часто не являются качественными.

"Противогазы у нас есть, но почти во всех случаях они очень старые, советских образцов, и они не слишком эффективны", – рассказал солдат Игорь.

Применение химического оружия россиянами

С начала войны российские оккупанты не раз прибегали к применению химического оружия против украинских защитников. В частности, враг использовал его во время боев за Мариуполь. Тогда сообщалось о вероятном применении "Зарина".

В январе 2024 года представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, капитан Андрей Рудик сказал, что российские оккупанты впервые с 1969 года применили против Вооруженных сил Украины запрещенное химическое вещество в гранатах. По его словам, впервые трофейные образцы советской газовой гранаты К-51 и собственно российской "РГР" были захвачены в феврале 2022 года в Киевской области на оставленных позициях оккупантов.

Подчеркнем, что применение химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года. Как средство ведения войны нельзя использовать также химические средства для борьбы с беспорядками (например, слезоточивый газ).

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